Kasım'da elektrikli otomobil pazarında rekabet kızıştı: Togg iki modelle zirvede

Kasım 2025’in elektrikli araç satış verileri açıklandı. Togg, T10F ve T10X modelleriyle ilk üçte iki sırayı aldı. Pazar, yıl sonu kampanyalarıyla hareketli bir döneme girdi. Yapılan araştırmalarda Tesla Model Y ayın en çok satan modeli olurken, Togg T10F ikinci sırada yer aldı. Satış listesinde iki Togg modelinin ilk üçte bulunması dikkat çekti.
Elektrikli otomobil pazarında Kasım 2025 satış rakamları sektörde dengeleri yeniden belirledi. Tesla Model Y, 2.535 adetlik satışla liderliği geri alırken, yerli üretim Togg T10F 2.366 adetle ikinci sıraya yerleşti. Aynı dönemde Togg T10X, üçüncü sıraya yerleşti.
Togg T10F 2.366 adetle ikinci sırada konumlandı. Togg’un T10X modeli ise 1.866 adetle ayın üçüncü çok satan modeli oldu.
Sektör temsilcileri, yeni sezon zammı öncesi kampanyaların satışları artırdığına dikkat çekiyor.
Aylık satış raporunda, elektrikli araç pazarının yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde hareketlendiği görülürken, markaların kampanya yarışına hız verdiği belirtiliyor.
KASIM 2025’İN EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ MODELLERİ
Kasım ayında en yüksek satışa ulaşan elektrikli otomobiller şöyle sıralandı:
Tesla Model Y: 2.535
Togg T10F: 2.366
Togg T10X: 1.866
KGM Torres EVX: 1.209
Opel Frontera: 771
Volvo EX30: 738
Mini Countryman: 681
BYD Sealion 7: 620
BYD Dolphin: 543
Citroen E-C3 Aircross: 493
TOGG’DAN ÇİFTE İLK ÜÇ BAŞARISI
Yerli marka Togg, T10F ve T10X modelleriyle ayın en çok satan ilk üç aracının ikisini oluşturdu. Togg’un satış performansı, yıl sonu kampanyalarının etkisiyle birlikte elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirdi.
PAZARDA YIL SONU HAREKETLİLİĞİ
Elektrikli araç üreticileri, yeni sezon fiyat güncellemeleri öncesinde kampanyalarını hızlandırdı. Kasım ayındaki satış artışında markaların sunduğu indirim, takas ve kredi desteklerinin etkili olduğu belirtiliyor. Aralık ayında da benzer bir hareketliliğin sürmesi bekleniyor.
