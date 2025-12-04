Kasım'da elektrikli otomobil pazarında rekabet kızıştı: Togg iki modelle zirvede

Elektrikli otomobil pazarında Kasım 2025 satış rakamları sektörde dengeleri yeniden belirledi. Tesla Model Y, 2.535 adetlik satışla liderliği geri alırken, yerli üretim Togg T10F 2.366 adetle ikinci sıraya yerleşti. Aynı dönemde Togg T10X, üçüncü sıraya yerleşti.

Togg T10F 2.366 adetle ikinci sırada konumlandı. Togg’un T10X modeli ise 1.866 adetle ayın üçüncü çok satan modeli oldu.

Sektör temsilcileri, yeni sezon zammı öncesi kampanyaların satışları artırdığına dikkat çekiyor.

Aylık satış raporunda, elektrikli araç pazarının yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde hareketlendiği görülürken, markaların kampanya yarışına hız verdiği belirtiliyor.

KASIM 2025’İN EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ MODELLERİ

Kasım ayında en yüksek satışa ulaşan elektrikli otomobiller şöyle sıralandı:

Tesla Model Y: 2.535

Togg T10F: 2.366

Togg T10X: 1.866

KGM Torres EVX: 1.209

Opel Frontera: 771

Volvo EX30: 738

Mini Countryman: 681

BYD Sealion 7: 620

BYD Dolphin: 543

Citroen E-C3 Aircross: 493

TOGG’DAN ÇİFTE İLK ÜÇ BAŞARISI

Yerli marka Togg, T10F ve T10X modelleriyle ayın en çok satan ilk üç aracının ikisini oluşturdu. Togg’un satış performansı, yıl sonu kampanyalarının etkisiyle birlikte elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirdi.

PAZARDA YIL SONU HAREKETLİLİĞİ

Elektrikli araç üreticileri, yeni sezon fiyat güncellemeleri öncesinde kampanyalarını hızlandırdı. Kasım ayındaki satış artışında markaların sunduğu indirim, takas ve kredi desteklerinin etkili olduğu belirtiliyor. Aralık ayında da benzer bir hareketliliğin sürmesi bekleniyor.