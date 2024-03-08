  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İlk Müge Anlı başlatmıştı! Diyanet bu dövmeye ‘caizdir’ fetvası verdi

Tek suçları Müslüman olmak! Böyle olur CHP’li İBB’nin kadın hassasiyeti

Fatih Portakal'dan gündemi sarsan açıklama: Burcu Köksal talimatı ondan aldı

Buket Aydın'dan CHP'deki DEM Parti krizi hakkında ilk yorum: İmamoğlu ve Özel neredeyse ayağının altını yalayacak

'Küçük farkla AK Parti kaybetti üzülür müsünüz?' YRP'nin İstanbul adayı bakın ne cevap verdi

En düşük emekli maaşlarının kaç para olacağını açıkladı: Ankara'da bu rakam konuşuluyor

Muslera ifade vermek için adliyede! Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısına çıkacak

Çift kol nakli birden! Doktorlar bir ilki başardı

Somali anlaşması büyük kırılma olacak! Afrika ülkeleri peş peşe Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor

Vicdanları rahatlatan ceza! Taksici cinayetinde karar açıklandı
Teknoloji Baykar'dan Kardeş Azerbaycan Savunma Bakanlığıyla, Savunma-havacılık işbirliği sözleşmesi! İlişkin kararı onadı
Teknoloji

Baykar'dan Kardeş Azerbaycan Savunma Bakanlığıyla, Savunma-havacılık işbirliği sözleşmesi! İlişkin kararı onadı

Yeniakit Publisher
2024-03-08 15:47:00 - 2024-03-08 15:58:16
Baykar'dan Kardeş Azerbaycan Savunma Bakanlığıyla, Savunma-havacılık işbirliği sözleşmesi! İlişkin kararı onadı

Türkiye Savunma tarafında yeni hamlelere devam ederken Baykar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile "Ortak Araştırma, Geliştirme ve Üretime Yönelik İşbirliği Sözleşmesi" imzaladı.

Baykar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile "Ortak Araştırma, Geliştirme ve Üretime Yönelik İşbirliği Sözleşmesi" imzaladı.

İşbirliği sözleşmesi, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Qurbanov tarafından imzalandı. İmza töreninde Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve sözleşmenin taraflarından temsilciler de yer aldı.

Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile geleceği şekillendirecek önemli bir adım attıklarını belirtti.

"Ortak Araştırma, Geliştirme ve Üretime Yönelik İşbirliği Sözleşmesi"ni imzalayarak, iki kardeş ülkenin güvenliği ve ilerlemesi için bir araya geldiklerini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma, teknolojik yeniliklerimizin ötesinde aramızdaki sağlam işbirliğinin ve karşılıklı güvenin bir yansımasıdır. 'Tek millet, iki devlet' ilkesiyle büyüyen kardeşliğimiz, bu birlik duygusuyla daha da güçleniyor. Anlaşmanın ülkelerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fransa'dan Rusya'ya karşı mücadele: 7 Mart Moldova'da yeni iş birliği imzaladı! Çatışma an meselesi
Fransa'dan Rusya'ya karşı mücadele: 7 Mart Moldova'da yeni iş birliği imzaladı! Çatışma an meselesi

Dünya

Fransa'dan Rusya'ya karşı mücadele: 7 Mart Moldova'da yeni iş birliği imzaladı! Çatışma an meselesi

Akılalmaz olay! Böyle 'Filmlere yorum yaparak para kazanabilirsiniz' diyerek 6 milyon lira dolandırdılar!
Akılalmaz olay! Böyle 'Filmlere yorum yaparak para kazanabilirsiniz' diyerek 6 milyon lira dolandırdılar!

Yerel

Akılalmaz olay! Böyle 'Filmlere yorum yaparak para kazanabilirsiniz' diyerek 6 milyon lira dolandırdılar!

Almanya'da grev! 25 bin kişi işi bıraktı...Ülkeye bir kötü haber daha geldi: Tren ve uçak seferlerini iptal ettiler
Almanya'da grev! 25 bin kişi işi bıraktı...Ülkeye bir kötü haber daha geldi: Tren ve uçak seferlerini iptal ettiler

Dünya

Almanya'da grev! 25 bin kişi işi bıraktı...Ülkeye bir kötü haber daha geldi: Tren ve uçak seferlerini iptal ettiler

ABD ülkesi raporu duyurdu! Ham petrol stok kayıtları belli oldu: 1 milyon varil! İlan edildi
ABD ülkesi raporu duyurdu! Ham petrol stok kayıtları belli oldu: 1 milyon varil! İlan edildi

Dünya

ABD ülkesi raporu duyurdu! Ham petrol stok kayıtları belli oldu: 1 milyon varil! İlan edildi

Kardeş ülke Azerbaycan ve Ermenistan'dan sürpriz çıkış: Sınır bölgesindeki yerler için çalışmaya başlandı
Kardeş ülke Azerbaycan ve Ermenistan'dan sürpriz çıkış: Sınır bölgesindeki yerler için çalışmaya başlandı

Dünya

Kardeş ülke Azerbaycan ve Ermenistan'dan sürpriz çıkış: Sınır bölgesindeki yerler için çalışmaya başlandı

Milli Muharip Uçağı Kaan’a yönelik adım: Yerli lastik kararı alındı! Firma yeni projesi için hazırlandı
Milli Muharip Uçağı Kaan’a yönelik adım: Yerli lastik kararı alındı! Firma yeni projesi için hazırlandı

Teknoloji

Milli Muharip Uçağı Kaan’a yönelik adım: Yerli lastik kararı alındı! Firma yeni projesi için hazırlandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23