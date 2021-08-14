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Dünya Baykar'dan flaş adım! O ülkede yatırım yapacaklar
Dünya

Baykar'dan flaş adım! O ülkede yatırım yapacaklar

İnsansız hava araçları üreten Türk firması Baykar, Ukrayna'da önemli bir yatırıma imza atmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 11:18:00 -
Baykar'dan flaş adım! O ülkede yatırım yapacaklar

İnsansız hava araçları (İHA) üreten Türk firması Baykar, Ukrayna'da bir araştırma merkezi ve İHA'ları toplama merkezi inşa etmek için yatırım projesi geliştiriyor.

Kıyiv’de, dün düzenlenen Uluslararası Savunma Yatırımları Forumu’nda konuşan Baykar şirketinin Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Natalya Özden, “Baykar Ukrayna’ya yatırım yapmayı planlıyor. Şu an yatırım projesi üzerinde çalışıyoruz.” diye konuştu.

Özden’in açıklamasına göre proje, Baykar şirketinin modern bir araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezinin, üretim tesislerinin ve İHA montajı ayrıca bakım ve onarım atölyelerinin oluşturulmasına yüzde yüz yatırım yapılmasını hedefliyor.

Teknoloji parkı projesi

Buna ek olarak Özden, “Türk şirketi ayrıca Ukrayna ve Türk şirketleri için sanayi parkının ve bir savunma teknolojileri teknoloji parkının oluşturulmasını başlatıyor. Bu iki devleti de zenginleştirecek güçlü bir girişim olur.” dedi.

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