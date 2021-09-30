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Gündem Baykar, Ukrayna'da İHA bakım ve eğitim merkezi inşa edecek
Gündem

Baykar, Ukrayna'da İHA bakım ve eğitim merkezi inşa edecek

Türkiye'nin, sahadaki dengeleri değiştiren SİHA'sı Bayraktar'ın üreticisi Baykar, Ukrayna'da önemli bir projeye daha imza attı. Bu kapsamda Baykar, Ukrayna'da insansız hava aracı bakım ve eğitim merkezi inşa ederek ekonomiye katkıda bulunacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 09:09:00 -
Baykar, Ukrayna'da İHA bakım ve eğitim merkezi inşa edecek

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Baykar arasında, ortak insansız hava aracı bakım ve eğitim merkezi inşa edilmesine ilişkin protokol Kiev'de imzalandı.

Törene Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.

Törende konuşan Zelenskiy, bu anı uzun süredir beklediklerini ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a projenin gerçekleşmesinde sunduğu katkılarından dolayı teşekkür etti.

Anlaşmaya göre, Baykar, Ukrayna Ordusuna ait Vasilkov bölgesinde İHA bakım, modernizasyon ve eğitim merkezi inşa edecek.

Ukrayna, 2019'da 6 TB2 İHA satın almıştı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. Temmuz ayında da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetlerine sevk edilmişti.

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