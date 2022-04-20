Baykar görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA test uçuşunda!
Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA)'nın görüntülerini yayınladı.
Baykar Savunma tarafından milli ve özgün üretilen keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA)'nın yeni görüntüleri paylaşıldı.
Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilmekte.
Bayraktar DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacak.
İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunuyor.
Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine de sahip.
150 Kilometre Haberleşme Menzili
45-50 Knot Seyir Hızı
80 Knot Maksimum Hız
9000 Feet Operasyonel İrtifa
15000 Feet İrtifa Tavanı
12 Saat Havada Kalma Süresi
5 Metre Kanat Açıklığı
1.5 Metre Uzunluk
Dikey İniş Kalkışlı
30 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı
5 Kilogram Faydalı Yük Kapasite
Tam Otomatik Uçuş Sistemi
Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom
Otonom Kalkış ve İniş Sistemi
Yarı Otonom Uçuş Modu
Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi
Yedekli Servo Eyleyiciler
Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
Lazer Mesafe Ölçer
Lazer İşaretleyici
Digital Veri ve Video Link