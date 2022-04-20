Baykar görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA test uçuşunda!

Baykar Savunma tarafından milli ve özgün üretilen keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA)'nın yeni görüntüleri paylaşıldı.

Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilmekte.

Bayraktar DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacak.

İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunuyor.

Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine de sahip.

150 Kilometre Haberleşme Menzili

45-50 Knot Seyir Hızı

80 Knot Maksimum Hız

9000 Feet Operasyonel İrtifa

15000 Feet İrtifa Tavanı

12 Saat Havada Kalma Süresi

5 Metre Kanat Açıklığı

1.5 Metre Uzunluk

Dikey İniş Kalkışlı

30 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

5 Kilogram Faydalı Yük Kapasite

Tam Otomatik Uçuş Sistemi

Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom

Otonom Kalkış ve İniş Sistemi

Yarı Otonom Uçuş Modu

Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi

Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi

Yedekli Servo Eyleyiciler

Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü

Kızılötesi (IR) Kamera Modülü

Lazer Mesafe Ölçer

Lazer İşaretleyici

Digital Veri ve Video Link