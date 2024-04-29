Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar İBB etkinliğinde! Ekrem İmamoğlu ile polemiğe girmişti

Dünyanın en iyi 11 "Gold Label" yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde gerçekleştirildi. Organizasyona 72 farklı ülkeden yaklaşık 14 bin sporcu katıldı. Elit atlet kategorisinde ise 34 farklı ülkeden 47 erkek, 21 kadın olmak üzere toplam 68 sporcu yarıştı. Elit kategoride 5 erkek, 2 kadın Türk atlet mücadele etti.

Maratona İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na saldıran Haluk Bayraktar da katıldı. Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Maraton, tamamlayan her yarışmacının kazandığı bir spor... İyi pazarlar." dedi. Haluk Bayraktar, 1 saat 58 dakikayı 21 kilometrede kat etti.

NELER YAŞANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) resmi sosyal medya hesabından, 10 Nisan'da Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın, İsrail’e jet yakıtı sattıkları iddiasını, belediyeden bir ismin ortaya attığını ileri sürmesiyle ilgili açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, Bayraktar’ın İmamoğlu’na yönelik, “Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim” sözlerine de cevap verildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belediyenin paylaşımında, Bayraktar’ın iddialarıyla ilgili hem kurumsal hem de hukuki sürecin başlatılacağı aktarıldı. Açıklamada, “Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor. Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart’ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir” denildi.

Belediyenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Haluk Bayraktar isimli kişinin sosyal medya platformu X paylaşımında İBB ve Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik yalan ve iftiralara yer verildiği görülmüştür. Haluk Bayraktar isimli kullanıcı hakkında, bu asılsız iddialarından dolayı, hem kişisel hem de kurumsal hukuki süreç başlatılacaktır. Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların, bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz. Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor. Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart’ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir.”

HALUK BAYRAKTAR NE DEDİ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 9 Nisan’da sosyal medya hesabından İsrail’e jet yakıt sattıkları iddiasıyla ilgili açıklama paylaştı. Haklarında iftira kampanyası yürütüldüğünü söyleyen Bayraktar, “Sosyal medyada Baykar ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütülüyor. Baykar, Türkiye’den Gazze’ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir. Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze’ye yardım olarak aktarılacaktır” dedi.

Bayraktar aynı gün, bu iddiaları, belediyenin iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibindeki bir ismin ortaya attığını ileri sürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenen Haluk Bayraktar, “Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim” dedi.

Bayraktar’ın o açıklaması şöyle:

“Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz. Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir. İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım. Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş. “Alevilerin de PKK’sı olmalı” diye yazılar yazıyor, DHKP-C güzellemesi yapıyormuş. Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu’na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim.”