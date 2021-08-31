Baykar firması kaç adet AKINCI TİHA teslim etti? İşte merak edilen o sorunun cevabı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer güvenlik birimleri tarafından kullanılacak olan AKINCI TİHA'lar geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle hizmete alındı.

Tören alanında toplamda 6 adet AKINCI TİHA'nın yer aldığı görüldü. Bu TİHA’lar sırasıyla şöyleydi:

- Akıncı PT-1 (Prototip-1)

- Akıncı PT-2

- Akıncı S-1 (Seri Üretim)

- Akıncı S-2

- Akıncı S-3

- Akıncı S-4

Dışarıda silah istasyonları tamamen boş olan toplamda 4 adet Akıncı TİHA sergilendi. Bunlar S-1, S-2, PT-1 ve PT-2 AKINCI TİHA’lardı.

İçerideki salonda ise her ikisinin de tüm silah istasyonları dolu olan S-3 ve S-4 AKINCI TİHA’lar sergilendi. AKINCI S-3’ün gövde altındaki silah istasyonunda TÜBİTAK-SAGE ve Roketsan tarafından geliştirilen SOM Seyir Füzesi yer alıyordu. Akıncı S-4’ün gövde altındaki silah istasyonunda ise TÜBİTAK SAGE tarafından yerli olarak geliştirilen Nüfuz Edici Bomba (NEB) bulunuyordu.

Öte yandan üretilen prototipler güvenlik güçlerine teslim edilmiyor. Yani teslim edilen AKINCI TİHA'lar sadece seri üretim olanlar. Böylece teslim edilmiş olabilecek TİHA sayısı 4 adete düşüyor.

Toplamda 9 adet AKINCI TİHA üretildi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA’nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edilmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmelerde bu konuya kısmen değindi.

AKINCI'nın seri imalat sürecinin devam ettiğini dile getiren Bayraktar, bugüne kadar 9 adet AKINCI TİHA'nın üretildiğini ancak bunların hepsinin seri üretime giren araçlar olmadığını ifade etti.

5'nci seri üretim AKINCI TİHA’nın seri üretim hattından indiğini aktaran Bayraktar, ayda 1 veya 2 adet AKINCI TİHA üretme kapasitesine sahip olduklarını kaydetti. Selçuk Bayraktar ayrıca seri üretim hattının hızlandırılabileceğini de sözlerine ekledi.