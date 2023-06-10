Baykal’dan bir tepki de Yavaş ve İmamoğlu’na! 'Onlara parti emanet edilmemeli'
CHP'nin son dönemdeki gidişatından memnun kalmayan ve Kılıçdaroğlu sebebiyle CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, İBB ve ABB Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Baykal, "Onlara parti emanet edilmemeli" dedi.
Seçim hezimeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler gecikmedi ve istifa çağrıları yapıldı ancak Kılıçdaroğlu istifa seslerine kulağını tıkayarak koltukta kalacağını açıkladı. İmamoğlu gibi partinin önde gelen isimlerinden de sık sık “Değişim” çağrıları gelmeye devam ediyor.
ASLI BAYKAL’DAN İMAMOĞLU VE YAVAŞ’A TEPKİ
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler söyleyerek CHP’den istifa etmişti. Aslı Baykal son dönemdeki “CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine kim gelmeli?“ tartışmalarına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla katıldı.
Aslı Baykal paylaşımında, İmamoğlu ve Yavaş’a parti emanet edilmemesi gerektiğini belirtti ve şunları söyledi:
“Kemal Bey’in yanından ayrılmayan iki belediye başkanı ve pek çok isim şimdi bayrak açtı. Genel başkanı güçlü iken acaba kazanır mı diye korkup yanlış politikalara ses çıkarmayanlara bu mücadele partisi emanet edilmemeli”
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