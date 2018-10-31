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Baykal: CHP toparlanmış gibi görünmeli

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir siyasetten uzaklaşmak zorunda kalan CHP'li Deniz Baykal, partisinin toparlanmış gibi görünmesi gerektiğini, ana muhalefet için hâlâ umudunun olduğunu söyledi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:03
Baykal: CHP toparlanmış gibi görünmeli

Eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, gazetecileri de kabul etti.

Umut dağıttı

Uzun süredir tedavide olan Deniz Baykal, CHP'nin ve ülkenin geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Yerel seçimler öncesi umut dağıtan Baykal, partisinin toparlanma görüntüsü vermesi durumunda güzel gelişmelerin olabileceğini söyledi.

"CHP'de sorun yüzeysel"

Baykal, "Cumhuriyet damarı, hâlâ Türkiye’nin atardamarı. Ülkemizi, toplumu besleyen hâlâ o. Türkiye’de karamsarlık, umutsuzluk, sıkıntı var. Hem CHP’de hem AK Parti'de iyice bakınca görüyoruz ki sıkıntı CHP’de yüzeyseldir, yapaydır. Ama AK Parti’de yaşanan sıkıntı yüzeysel değil, yapay değil, yapısal. AK Parti’nin sorunları derinde. Son 16 yıl, onun temelini çürüttü. Canlandırmak kolay değil” değerlendirmesini yaptı.

"Kendisine toparlanmış görüntüsü vermeli"

Cumhuriyet'e konuşan Baykal şöyle devam etti: “Ben, mutlu, iyimser ve güvenli bakıyorum geleceğe. Karşımızdaki sıkıntı daha derin. İtimat kaybı, güven kaybı yaşıyor AK Parti. Millet büyük sıkıntı yaşarken vur patlasın çal oynasın bir durum var ortada. İflah olmaz bir sıkıntıdır bu. CHP’de zaman zaman görülebilen moral bozukluğu her an değiştirilebilir, kendisine gelebilir. Toparlanmış görüntüsü verildiğinde Türkiye gözünü diker partiye. CHP kendisine çeki düzen verirse çok güzel gelişmeler olur."

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 09:03
  1. Antalya
  2. deniz baykal
  3. chp

YORUM YAZ

  • ihsanihsan9 dk önce
    get lan sendende bu chp dende millete hayır gelmez
  • Şeref KazanŞeref Kazan11 dk önce
    CHP zihniyeti ş.yimi koysam kazanır mantığı ve şeyi milletvekili
  • NurNur20 dk önce
    Aloanlamadık ne dediniz siz hala oradamısınız milletchpden bıktı kaile almıyor yani tınlamıyor chpli biri tv ye çıksa kanal değiştiriyoruz yine saçmalayacak diye üvantürgibiler
  • KeskinKeskin22 dk önce
    ...cen hala fitne üretyorsun şeytanın bol olsun ... Bozguncular
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