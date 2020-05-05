Bayındır salgını el birliğiyle yeniyor

“Bir yanda salgın, bir yanda yaşam... Yatırımlar planlandığı gibi aksamadan sürdürülecek. Kimsenin endişesi olmasın” diyen Başkan Demirezen, “Karamsar olmayalım, elbette bu günler geçecek. Belediyemiz tüm ekipleriyle 24 saat işbaşında” şeklinde konuştu.

“Yaşlılarımız baş tacımız”

İlçedeki nüfusun dörtte birinin 65 yaş ve üzeri gruptan oluştuğuna dikkat çeken Başkan Demirezen, “Belediyemiz, Vefa Sosyal Destek Gruplarına tam destek veriyor. Samimi ve doğal ilişkilerimiz var. Yaşlılarımız baş tacımız. Ben onların evladıyım. Birçoğu beni arayıp, gıda, ilaç gibi ihtiyaçlarını söylüyor. Temizlik İşleri, Sosyal ve Kültür İşleri, Muhtarlık, Çevre Kontrol ve Zabıta Müdürlükleri devletimizin oluşturduğu kurullara tam destek veriyor. Koordinasyon içindeyiz” bilgisini verdi.

Halka etkin hizmet

Başkan Demirezen verdikleri diğer hizmetlerle ilgili de şunları söyledi: “Çöp konteynerleri sıklıkla yıkanıp dezenfekte ediliyor. Sosyal alanlar, cadde ve sokaklar ilaçlanıyor. Zabıta ekiplerimiz marketlere sosyal mesafe konulu afişler asarak kasa ve bekleme alanlarında 1 metre çizgi konulması konusunda uyarıları yaptı. Pazar yerimizdeki önlemler devam ediyor.”

Bayındır’da toplam 36 mahallenin olduğunu dile getiren Başkan Demirezen, “41 bine yakın nüfusa sahibiz. 18 mahallemiz Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalıyor. Küresel salgın elbette bizleri de etkiledi. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz çalışıyoruz. Ekiplerimiz 36 mahallemize de aksatmadan hizmet götürüyor. Salgının Türkiye’de başlamasıyla birlikte hizmet yapımızı en hızlı şekilde örgütledik. Şükürler olsun, ciddi aksaklık yaşamadık” dedi.