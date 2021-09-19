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Ekonomi Bayilere ‘ÖTV indirimi’ denetimi
Ekonomi

Bayilere ‘ÖTV indirimi’ denetimi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre araç satışında özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için denetim talimatı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 21:11:00 -
Bayilere ‘ÖTV indirimi’ denetimi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ÖTV matrahlarında yapılan değişiklikle sıfır kilometre araçların fiyatlarının düşürülmesinin amaçlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, vatandaşlardan gelen bu şikayet dilekçelerinin çözüme kavuşturulması ve Cumhurbaşkanı Kararı ile sıfır kilometre araçların fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemeyi etkisiz hale getirmeye çalışan haksız ticari uygulamaların tespiti ve bu konudaki cezai müeyyidelerin uygulanması maksadıyla Bakan Muş’un talimatıyla Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin görevlendirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Müfettişlerce, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlanmıştır. Müfettişler, bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemektedir ve yürütülen bu denetimler halihazırda devam etmektedir.”

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