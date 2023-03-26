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Spor Bayern Münih'ten Nagelsmann açıklaması
Spor

Bayern Münih'ten Nagelsmann açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-03-26 19:10:00 -
Bayern Münih'ten Nagelsmann açıklaması

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, geçtiğimiz günlerde görevine son verilen teknik direktör Jualian Nagelsmann ile yolların ayrılmasını değerlendirdi. Salihamidzic, "Üst düzey bir kadromuz ve üst düzey bir teknik direktörümüz vardı ama sonuç yoktu. Biz de bir karar verdik" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, işlerin istedikleri gibi gitmediğini belirterek Alman basınına açıklamalarda bulundu.

"Sonuç yok"

Salihamidzic, teknik direktör Julian Nagelsmann hakkında, "Pazartesi günü oturduk ve durumu analiz ettik. Geçen yılın Mart ayından bu yana sorunlar tekrar tekrar ortaya çıktı. Tüm takımı değiştiremezdik. Üst düzey bir kadromuz ve üst düzey bir teknik direktörümüz vardı ama sonuç yoktu. Biz de bir karar verdik." açıklamalarını yaptı.


'Harika bir futbol vizyonu var'

Salihamidzic, "Nagelsmann'ın gelmesi kötü bir fikir miydi?" sorusuna ise, "Ben öyle demezdim. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı ve harika bir futbol vizyonu var. Hepimiz ikna olmuştuk ve bu projenin geleceğin projesi olacağını umuyorduk." cevabını verdi.

Bayern Münih

Julian Nagelsmann yönetiminde geçen sezon ligde şampiyon olan Bayern Münih, bu sezon ise 25 maç sonunda topladığı 52 puanla lider Borussia Dortmund'un 1 puan gerisinde kalıyor. Bayern Münih'te Nagelsmann ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel getirilmişti.
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