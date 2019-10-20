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Bayern Münih'e son dakika şoku! 2-2

Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih deplasmanda Augsburg konuk olurken karşılaşma 2-2 sona erdiç

20 Ekim 2019 Pazar 10:29
Bayern Münih'e son dakika şoku! 2-2

Augsburg 1. dakikada Richter'in golüyle öne geçerken, Bayuern Münih'in golleri 14. dakikada Lewandowski ile 49. dakikada Gnabry'den geldi. 90+2. dakikada sahneye çıkan İzlandalı golcü Finnbogason, takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Robert Lewandowski, bu golle birlikte Bayern Münih'te Roy Makaay'dan sonra [2005] art arda 8 Bundesliga maçında gol atan ilk oyuncu oldu. Polonyalı oyuncu ayrıca Bundesliga'da 8 maçın tamamında ağları sarstı ve 12 gole ulaşmış oldu.

Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 15 yaparken, 2 maç sonra puan alan Augsburg 6 puana yükseldi.

Ligde üst üste 2 maçta puan kaybı yaşayan Bayern Münih, 9. haftada evinde Union Berlin'i konuk edecekken; Augsburg ise deplasmanda Wolfsburg'a konuk olacak.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 10:29
  1. Bayern Münih
  2. Augsburg
  3. Almanya
  4. Bundesliga

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