Bayern Münih yeni sezona beraberlikle başladı - Bundesliga'da 2019-2020 sezonunun açılış maçında son şampiyon Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldı.



BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2019-2020 sezonunun açılış maçında Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldı. Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, ilk haftada Allianz Arena'da Hertha Berlin'i konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 24. dakikasında Polonyalı golcü Robert Lewandowski ile 1-0 öne geçti. Hertha Berlin, 36. dakikada Dodi Lukebakio ve 39. dakikada Marko Grujic ile üst üste bulduğu gollerle skoru 2-1 yaptı ve karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda baskılı bir oyun sergileyen Bayern Münih, 60. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle durumu 2-2 yaparak skoru eşitledi. Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih-Hertha Berlin karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı. Bundesliga'nın ilk haftasında yarın 6 karşılaşma oynanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.