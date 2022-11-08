Bayern Münih-Werder Bremen maçı ne zaman CANLI İZLE
Almanya Bundesliga’da 14.hafta heyecanı sürüyor. Haftanın önemli maçlarından birinde Bayern Münih ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Alman ligini takip edenler ise ‘Bayern Münih maçı hangi kanalda?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
8 Kasım Salı günü pek çok ligde önemli maçlar oynanacak. Futbolseverler ise haftanın kritik maçlarından biri olan Bayern Münih-Werder Bremen maçının hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor.
Bayern Münih-Werder Bremen maçı ne zaman CANLI İZLE
Bayern Münih bu akşam Werder Bremen’i konuk edecek. Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak maç beIN Sports 4’ten naklen yayımlanacak.
Bayern Münih-Werder Bremen muhtemel 11’leri:
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Upamecano, Davies, Mazraoui, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Mane, Musiala, Moting
Werder Bremen: Pavlenka, Veljkovic, Pieper, Stark, Gruev, Jung, Schmid, Bittencourt, Weiser, Fuellkrug, Ducksch