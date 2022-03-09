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Spor Bayern Münih, Salzburg'u ezip geçti
Spor

Bayern Münih, Salzburg'u ezip geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih, Avusturya temsilcisi Salzburg'u 7-1 mağlup etti ve çeyrek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 01:18:00 -
Bayern Münih, Salzburg'u ezip geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Bayern Münih, sahasında Salzburg'u konuk etti. Maça Alman devinin Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski damgasını vurdu.

Allianz Arena'da oynanan maça hızlı başlayan Bayern Münih'te yıldız futbolcu Lewandowski, 12. ve 21. dakikalarda penaltıdan ve 23. dakikada Salzburg ağlarını sarsarak yalnızca 23 dakikada hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 84'e yükselten Polonyalı golcü, aynı zamanda organizasyonda 5. kez hat-trick yapmayı başardı. Hat-trick sayılarında Polonyalı golcüyü geçen yalnızca iki isim var, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo 8'er hat-trick ile listenin zirvesinde yer alıyorlar.

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