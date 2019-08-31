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Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i farklı yendi

Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih, sahasında karşılaştığı Mainz 05'i 6-1 mağlup etti

31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:24
Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i farklı yendi

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i 6-1 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga’nın 3. haftasında Allianz Arena’da Mainz 05’i konuk etti.

Mainz 05’in 6. dakikada Jean-Paul Boetius’un golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Bayern Münih, 36. dakikada Benjamin Pavard, 45. dakikada David Alaba, 54. dakikada Ivan Perisic, 64. dakikada Kingsley Coman, 78. dakikada Robert Lewandowski ve 80. dakikada Alphonso Davies'in golleriyle müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.

Bu sezon ikinci galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 7'ye yükseltirken, Mainz 05'in puanı bulunmuyor.


- Schalke 04 üç golle kazandı


Schalke 04, sahasında Hertha Berlin’i 3-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Hertha Berlin’de forma giyen Alman milli futbolcu Niklas Stark’ın 38. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 48. dakikada Hertha Berlinli futbolcu Karim Rakik’in topu kendi kalesine göndermesiyle skoru 2-0 yaptı.

Schalke 04, 85. dakikada Jonjoe Kenny ile bir gol daha bulduğu karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Schalke 04’de forma giyen ve sakatlığı geçen milli futbolcu Ozan Kabak bu maçta yedek kulübesinde görev beklerken, diğer Türk asıllı futbolculardan Suat Serdar 64. dakikada, Ahmed Kutucu da 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Günün diğer maçlarında Bayer Leverkusen sahasında Hoffenheim ile 0-0 berabere kalırken, Köln deplasmanda Freiburg’u 2-1 yendi.

Wolfsburg-Paderborn karşılaşması ise 1-1 berabere sonuçlandı.


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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:24
  1. 3. hafta
  2. Bayern Münih
  3. Bundesliga
  4. Mainz 05

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