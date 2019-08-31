0553 313 94 23

Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i farklı geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i 6-1 geçti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:12
Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i farklı geçti

Bayern Münih, Bundesliga’nın 3. haftasında Allianz Arena’da Mainz 05’i konuk etti.  Mainz 05’in 6. dakikada Jean-Paul Boetius’un golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Bayern Münih, 36. dakikada Benjamin Pavard, 45. dakikada David Alaba, 54. dakikada Ivan Perisic, 64. dakikada Kingsley Coman, 78. dakikada Robert Lewandowski ve 80. dakikada Alphonso Davies'in golleriyle müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.
Bu sezon ikinci galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 7'ye yükseltirken, Mainz 05'in puanı bulunmuyor.

Schalke 04 üç golle kazandı

Schalke 04, sahasında Hertha Berlin’i 3-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.  Hertha Berlin’de forma giyen Alman milli futbolcu Niklas Stark’ın 38. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 48. dakikada Hertha Berlinli futbolcu Karim Rakik’in topu kendi kalesine göndermesiyle skoru 2-0 yaptı.

Schalke 04, 85. dakikada Jonjoe Kenny ile bir gol daha bulduğu karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.  Schalke 04’de forma giyen ve sakatlığı geçen milli futbolcu Ozan Kabak bu maçta yedek kulübesinde görev beklerken, diğer Türk asıllı futbolculardan Suat Serdar 64. dakikada, Ahmed Kutucu da 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Günün diğer maçlarında Bayer Leverkusen sahasında Hoffenheim ile 0-0 berabere kalırken, Köln deplasmanda Freiburg’u 2-1 yendi.  Wolfsburg-Paderborn karşılaşması ise 1-1 berabere sonuçlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:12
  1. Bundesliga
  2. Futbol
  3. Bayern Münih

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göztepe Denizlispor maçı canlı izle
    1. Göztepe Denizlispor maçı canlı izle
    2. Beşiktaş Rizespor maçı canlı izle
    3. GÜNCELLEME - Fransa'da bıçaklı..
    4. Osmanlı Devletinin ilk telsiz ve..
    5. Kapadokya’da Gaziantep günleri..
    6. Yaylaya çıkmak isteye 6 kişilik..
    7. Polisle çatışıp suçluyu hastaneden..
    8. Afyonkarahisar'da sokak basketbolu..
    9. Sultanbeyli’de boşanma aşamasında..
    10. Giresun'da silahlı kavga: 1 yaralı
    11. AK Partili 2 vekil safını seçti! 'Yeni..
    12. Mehmet Metiner’den Abdullah Gül ve Ali..
    13. Melis Sezer'den çiftler şampiyonluğu
    14. Esed rejimi İdlib'de ilan ettiği..
    15. Futbol: TFF 1. Lig
    16. Hatay'da orman yangını büyümeden..
    17. Emretaraftardan özür diledi
    18. İş yeri sahibinden 1.5 kilogram altın..
    19. Futbol: Süper Lig
    20. Çorlu'daki cinayetlerin şüphelisi..
    21. "Bayramiçli Mehmet Akif"in hayatı..
    22. IKBY Erbil'de İsrail askeri üssü..
    23. Formula pistinde feci kaza! Genç pilot..
    24. TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 -..
    25. Falcao kimdir? Radamel Falco biyografisi
    26. Fransa'nın Lyon kentinde saldırı: 1..
    27. Süper Lig: Konyaspor: 2 - Antalyaspor:..
    28. Eski Şanlıurfa Valisi İzzetin Küçük:
    29. Norveç’te helikopter düştü: 4 ölü
    30. Hac parası yangında kül oldu
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!