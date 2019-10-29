Bayern Münih Real Madrid basket maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda?
Euroleague'in 5. haftası bugün ve yarın oynanacak 9 karşılaşmaya sahne olacak. Alman Bayern Münih takımı sahasında İspanyol Real Madrid'i konuk edecek. Basketseverler bu dev karşılaşma öncesi maça ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Bayern Münih Real Madrid Euroleague maçı ne zaman? Bayern Münih Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Euroleague'in 5. haftası bugün ve yarın oynanacak 9 karşılaşmaya sahne olacak. Alman Bayern Münih takımı sahasında İspanyol Real Madrid'i konuk edecek. Basketseverler bu dev karşılaşma öncesi maça ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Bayern Münih Real Madrid Euroleague maçı ne zaman? Bayern Münih Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Bayern Münih Real Madrid Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bayern Münih Real Madrid Euroleague maçı yarın saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma Bein Connect platformundan naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko Maccabi deplasmanında
Maccabi FOX Fenerbahçe Beko basket maçı yarın saat 22.05'te başlayacak. Mücadele Bein Sports Haber'den şifresiz olarak naklen yayınlanacak.
Anadolu Efes Kızılyıldız'ı ağırlayacak
Anadolu Efes Kızılyıldız Euroleague maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
THY Euroleague 5. hafta maçları ne zaman saat kaçta?
Bugün
20.00 Khimki (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan)
20.30 Anadolu Efes - Kızılyıldız mts (Sırbistan)
22.00 ALBA Berlin (Almanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)
Yarın
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Zenit (Rusya)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe Beko
23.00 Barcelona (İspanya) - Valencia (İspanya)