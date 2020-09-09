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Spor Bayern Münih, Ivan Perisic'in bonservisini almıyor
Spor

Bayern Münih, Ivan Perisic'in bonservisini almıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-09 19:18:31 -
Bayern Münih, Ivan Perisic'in bonservisini almıyor

BERLİN (AA) – Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih’te kiralık olarak forma giyen Hırvat futbolcu Ivan Perisic, İtalya’nın Inter takımına geri dönecek.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Hırvat milli futbolcu Perisic’in satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı duyuruldu.

Açıklamada, Bayern Münih’te 1 yıl kiralık olarak oynayan Perisic’in Inter’e döneceği belirtilerek 31 yaşındaki futbolcunun İtalya kulübüyle 2022’ye kadar süren sözleşmesi bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bayern Münih’in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Hırvat oyuncunun 1 yıl boyunca profesyonel davrandığını belirterek, “Perisic, takımın önemli bir parçasıydı ve Bayern Münih’in Almanya şampiyonluğunu, Almanya Kupası'nı ve Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanmasında önemli katkı sağladı.” değerlendirmesinde bulundu.

Perisic, Bayern Münih’te 35 maçta forma giydi ve 8 gol attı.

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