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Spor

Bayern Münih hezimeti sonrası Barcelonalı Messi'nin ağladığı fotoğrafa olay yorum

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2'i mağlup olan Barcelona'nın soyunma odasında hüzün hakimdi. Katalan ekibinin dünyaca ünlü yıldızı Messi'nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen ile aynı karede olan Messi'nin fotoğrafına "Kapı kapanmasın diye kova koymuşlar" şeklinde yapılan yorum dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 10:29:00 - 2020-08-15 10:41:39
Bayern Münih hezimeti sonrası Barcelonalı Messi'nin ağladığı fotoğrafa olay yorum

Dün gece Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanan Bayern Münih-Barcelona maçı tarihe geçti.

Alman devi Bayern Münih, Katalan ekibi Barcelona'yı 8-2 mağlup ederek tam bir hezimet yaşattı.

Karşılaşmas sonrası Barcelona cephesinin soyunma odasında hüzün hakim olurken, dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Lionel Messi, gözyaşlarını tutamadı.

Messi'nin bulunduğu fotoğrafa olay yorum

Messi ile Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen ile aynı karede bulunduğu fotoğrafa sosyal medyadan yapılan yorum dikkat çekti.

Fotoğrafa Stegen'e atıfta bulunularak yapılan yorumda "Kapı kapanmasın diye kova koymuşlar" ifadeleri kullanıldı.

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