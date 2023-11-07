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Spor Bayern Münih - Galatasaray maçına Portekizli hakem
Spor

Bayern Münih - Galatasaray maçına Portekizli hakem

Yeniakit Publisher
2023-11-07 01:18:00 -
Bayern Münih - Galatasaray maçına Portekizli hakem

​Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Bayern Münih'le mücadele edecek. Karşılaşmayı Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya'nın Bayern Münih takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

İlk maçta İstanbul'da rakibine karşı 3-1'lik skorla yenilen temsilcimiz, Almanya'dan avantajlı bir skorla dönmeyi amaçlıyor.

Galatasaray, Bayern Münih'le 8 Kasım Çarşamba akşamı Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Akşam saat 23.00'te başlayacak ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayımlanacak mücadeleyi Portekizli hakem Antonio Nobre idare edecek.

Temsilcimiz, bu dev maç öncesinde grupta 4 puanla 2. sırada yer alıyor.

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