Bayern Münih fırtınası dinmiyor! Almanya Kupası'nda finale çıktı
Mücadele ettiği tüm kulvarlarda fırtına gibi esen Bayern Münih, Almanya Kupası'nda finale çıktı.
Almanya Kupası'nda Bayer Leverkusen'i 2-0 yenen Bayern Münih, finale yükseldi.
BayArena'da oynanan Almanya Kupası yarı finalinde Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i ağırladı.
Goller Kane ve Diaz'dan
Münih ekibi, 22. dakikada Harry Kane ve 90+3. dakikada Luis Diaz'ın golleriyle 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Bayern Münih'in finaldeki rakibi, Stuttgart ile Freiburg arasında yarın yapılacak yarı final maçıyla belli olacak.