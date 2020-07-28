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Spor

Bayern Münih Fenerbahçe'den Malcolm Thomas'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe’de ayrılıklar peş peşe gelmeye devam ediyor. Bayern Münih, Fenerbahçe Beko forması giyen Malcolm Thomas ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:14:00 -
Bayern Münih Fenerbahçe'den Malcolm Thomas'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko'da Obradovic'le başlayan ayrılık furyasına bir isim daha eklendi.

Alman ekibi Bayern Münih, geçen sezon Fenerbahçe Beko'da forma giyen Malcolm Thomas'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Thomas daha önce Kariyerinde San Antonio Spurs, Golden State Warriors, Chicago Bulls, Utah Jazz ve Philadelphia 76ers gibi NBA takımlarında oynamıştı.

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