Bayern Münih Fenerbahçe'den Malcolm Thomas'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe’de ayrılıklar peş peşe gelmeye devam ediyor. Bayern Münih, Fenerbahçe Beko forması giyen Malcolm Thomas ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Fenerbahçe Beko'da Obradovic'le başlayan ayrılık furyasına bir isim daha eklendi.
Alman ekibi Bayern Münih, geçen sezon Fenerbahçe Beko'da forma giyen Malcolm Thomas'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Thomas daha önce Kariyerinde San Antonio Spurs, Golden State Warriors, Chicago Bulls, Utah Jazz ve Philadelphia 76ers gibi NBA takımlarında oynamıştı.