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Spor Bayern Münih çeyrek finalde
Spor

Bayern Münih çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Bayern Münih, Paris Saint-Germain'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 08:24:00 -
Bayern Münih çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda PSG'yi 1-0 yenen Bayern Münih, rövanşta rakibini Allianz Arena'da konuk etti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda daha etkili olan taraf Alman ekibiydi. 61. dakikada Maxim Choupo-Moting fileleri havalandırarak Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi. 89. dakikada Serge Gnabry'in golüyle farkı 2'ye çıkaran ev sahibi takım, sahadan 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

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