Bayern Münih-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın kaç kaç sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, Bayern Münih maçı saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Bayern Münih ile Barcelona karşılaşacak. Peki, Bayern Münih-Barcelona maçı saat kaçta?
Bayern Münih-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Bayern Münih ile Barcelona 13 Eylül Salı akşamı karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Maçı CBC Sport ve Exxen naklen yayımlayacak.
Bayern Münih: Neuer, Davies, Hernandez, Upamecano, Mazraoui, Sabitzer, Kimmich, Gnabry, Muller, Sane, Mane
Barcelona: Ter Stegen, Balde, Garcia, Christensen, Bellerin, Pedri, Busquets, Gavi, Dembele, Lewandowski, Raphinha