Bayern Münih 2-0'dan çevirdi
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih deplasmanda Leipzig ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.
Bundesliga’nın 6. haftasında Bayern Münih Red Bull Arena’da Leipzig’e konuk oldu.
Leipzig ilk yarıyı 20. dakikada Lois Openda ve 26. dakikada Castello Lukeba’nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Bayern Münih, 57. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 70. dakikada Leroy Sane ile 2 gol buldu ve durumu 2-2’ye getirdi.
Çekişmeli geçen son müsabakanın bölümünde gol olmayınca karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
Bayern Münih puanını 14’e, Leipzig ise 13’e çıkardı.
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