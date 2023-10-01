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Spor Bayern Münih 2-0'dan çevirdi
Spor

Bayern Münih 2-0'dan çevirdi

Yeniakit Publisher
2023-10-01 01:13:00 -
Bayern Münih 2-0'dan çevirdi

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih deplasmanda Leipzig ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Bundesliga’nın 6. haftasında Bayern Münih Red Bull Arena’da Leipzig’e konuk oldu.

Leipzig ilk yarıyı 20. dakikada Lois Openda ve 26. dakikada Castello Lukeba’nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Bayern Münih, 57. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 70. dakikada Leroy Sane ile 2 gol buldu ve durumu 2-2’ye getirdi.

Çekişmeli geçen son müsabakanın bölümünde gol olmayınca karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Bayern Münih puanını 14’e, Leipzig ise 13’e çıkardı.
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