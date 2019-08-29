Baydilli’den öğreticilere anlamlı sertifika

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, bünyelerindeki kültür merkezindeki kurslarda eğitim veren usta öğreticilere takdir belgesi vererek çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda eğitim veren usta öğreticilerle bir araya geldi. Kültür merkezinde açılan birçok mesleki ve hobi kursunda öğrencilere eğitim veren usta öğreticilere 2018-2019 döneminde özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Öğretmenliğin, insanlara bir şeyler öğretmenin önemine dikkat çeken Baydilli, "Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? diyerek kültür merkezimizde çeşitli kurslar açıyoruz. Okuma yazma, Kuranı Kerim, enstrüman, hobi, halı dokuma gibi kurslarımızda gençlerimizin yanında kurslarımızdan faydalanmak isteyen her vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Usta öğreticilerimiz gerçekten özverili bir şekilde çalışarak bu hizmeti veriyor. Kendileri ile bir araya gelerek teşekkür etmek ve hizmetlerinden dolayı bir takdir belgesi vermek istedik. Kendilerine teşekkür ediyor, bundan sonraki eğitimlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Baydilli usta öğreticilerle hatıra fotoğrafı çekerken, öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmalarını istedi.