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Baydilli ilçedeki yolları inceledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve beraberindeki heyet ile birlikte Karaköprü’deki yolları inceleyerek sorunların çözümü için çalışma başlattı.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:53
Baydilli ilçedeki yolları inceledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve beraberindeki heyet ile birlikte Karaköprü’deki yolları inceleyerek sorunların çözümü için çalışma başlattı.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ferit Dağdeviren ve beraberindeki heyetle birlikte ilçedeki yolları inceledi. Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve vatandaşlara hizmet ettiklerini dile getiren Baydilli, ilçedeki yolların daha iyi olması için sahada inceleme yaptıklarını ifade etti.


Vatandaşların daha rahat yaşayacağı yollar için çalıştıklarını aktaranBaydilli "Biz Karaköprü’de sürekli sahadayız. Haftanın 3 günü olmak üzere her gün bir mahallemizde geziyoruz ve sorunları yerinde inceliyoruz. Bugün de Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ferit Dağdeviren ve ekibiyle birlikte ilçemizdeki yolları inceledik. Büyükşehir belediyesi ile birlikte koordineli bir şekilde çalışarak yollardaki sorunları gidereceğiz, ihtiyaç dahilinde yeni yollar kazandıracağız. Büyükşehir belediyemize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte çalışarak Karaköprü’deki vatandaşlarımızın daha fazla rahat yaşamalarını, ilçede özellikle yollarda sorun yaşamamalarını sağlayacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:53
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