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Baydilli ev toplantilarini sürdürüyor

AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli seçim çalışmalarını aralıksız sürdürürken, her akşam ev toplantılarında vatandaşlarla bir araya gelerek destek istiyor.

24 Mart 2019 Pazar 17:14
Baydilli ev toplantilarini sürdürüyor

AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli seçim çalışmalarını aralıksız sürdürürken, her akşam ev toplantılarında vatandaşlarla bir araya gelerek destek istiyor.


31 Mart seçimleri için çalışmalarını sürdüren AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli, vatandaşlarla iç içe olmaya ve destek istemeye devam ediyor.


Başkan Adayı Baydilli, gündüz esnaf ve vatandaş ziyaretleri yaparken geceleri de ev toplantılarına katılarak vatandaşlarla buluşarak çalışmalarını, projelerini anlatıyor.


Önceki akşam Çankaya Mahallesinde Hacıhıdırlılar ailesine mensup vatandaşlarla ev toplantısında buluşan Başkan Adayı Baydilli, 3 buçuk yılda Karaköprü’de yaptıkları çalışmaları ve yapacakları projeleri anlatarak güçlü bir şekilde sandıktan çıkmak için destek istedi.


Ev toplantısı sonrası açıklama yapan Baydilli, “Seçim çalışmalarımızı teşkilatımızla birlikte hız kesmeden sürdürüyoruz. Gündüz esnafımızı, vatandaşlarımızı ziyaret edip hasbihal ediyoruz ve destek istiyoruz. Akşamları ise vatandaşlarımızın tertiplediği ev toplantılarına katılıp vatandaşlarımıza seçimin önemini anlatıyoruz. Bugün de Hacıhıdırlar ailesi ile buluştuk ve güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendileri de bizlere destek vereceklerini ve yanımızda olduklarını dile getirdiler. Bu güzel toplantı ve destekleri için Hacıhıdırlar ailesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 17:14
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