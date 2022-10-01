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Yerel Bayburt'taki yangın söndürüldü: 45 dekar alan küle döndü
Yerel

Bayburt'taki yangın söndürüldü: 45 dekar alan küle döndü

Bayburt’ta dağlık arazide çıkan anız yangını söndürüldü. Alevler nedeniyle yaklaşık 45 dekar alana yayılı kuru otlar küle döndü.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 06:57:00 -
Bayburt'taki yangın söndürüldü: 45 dekar alan küle döndü

Bayburt'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan merkeze bağlı Hacıoğlu köyünün dağlık arazisinde yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye, AFAD, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Arazinin dik ve yamaç oluşu nedeniyle itfaiye araçlarının giremediği, araçlardan uzatılan hortumların ulaşamadığı noktalara kazma, küreklerle müdahalede bulunuldu.

Yaklaşık 4 saate söndürülen yangında 45 dekar alana yayılı kuru otlar küle döndü.

Ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı.

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