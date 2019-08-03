0553 313 94 23

Bayburt'ta trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Bayburt'ta hafif ticari araçla taksi çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:20
Bayburt'ta trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Bayburt'ta hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Faruk Yılmazoğlu yönetimindeki 69 T 0050 plakalı taksi, Adabaşı köyü girişinde Durmuş Kalhan'ın kullandığı 34 KA 6774 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, araç sürücülerinin yanı sıra Özkan Kalhan, Metin Kalhan, Abdullah Ayaz, Selviye Ayaz, Sefa Kaleli, Meriç Kaleli ve Nedime Kaleli de yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Durmuş Kalhan Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:20
  1. Bayburt
  2. Ömer Faruk Yılmazoğlu
  3. Adabaşı
  4. Durmuş Kalhan
  5. Bayburt Devlet Hastanesi
  6. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk hacıları için Arafat’ta klimalı çadırlar kuruluyor
    1. Türk hacıları için Arafat’ta klimalı..
    2. Bakan Varank’tan Uzay Ajansı kadro..
    3. Hisarcık’ta domuzlar mısır tarlalarına..
    4. TİKA gönüllüleri Burkina Faso'da
    5. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel..
    6. Binali Yıldırım çatık kaşlı portresini..
    7. ATA AÖF OBS 3 ders sınav sonucu nasıl..
    8. Tunceli'de teröristlere ait silah ve..
    9. Festivol’de Türk Geceleri ile..
    10. Bilecikli genç haltercilerden büyük..
    11. İzmir'de orman yangını
    12. GÜNCELLEME - Gaziantep'te doktora darp..
    13. Özel sporcudan dünya ikinciliği
    14. Tosya’da 15 Temmuz Milli Birlik Kupası..
    15. Tosya’da trafik ekiplerinden hız..
    16. Akdeniz'de 5.0 şiddetinde korkutan..
    17. Yaşlı kadının evi gözlerinin önünde..
    18. SAÜ’den, AYM’nin ’Barış Bildirisi’..
    19. Yıllara meydan okumanıza yardımcı..
    20. Tarihi Sakarya Köprüsü yenileniyor
    21. Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu:..
    22. Barzani'den BM'ye Ezidi çağrısı
    23. Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
    24. TÜGVA’dan 1 yılda 60 faaliyet
    25. Telefon ve internet bağımlığına dikkat..
    26. 2019 PMYO sınav başvuruları nereden..
    27. Esnafa 1 milyar 100 milyon lira kredi
    28. Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
    29. Cengiz Sezici kimdir? Cengiz Sezici..
    30. Saadet Partisi İl Başkanları ve İl..
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı