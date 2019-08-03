Bayburt'ta trafik kazası! Çok sayıda yaralı var Bayburt'ta hafif ticari araçla taksi çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Bayburt'ta hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ömer Faruk Yılmazoğlu yönetimindeki 69 T 0050 plakalı taksi, Adabaşı köyü girişinde Durmuş Kalhan'ın kullandığı 34 KA 6774 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, araç sürücülerinin yanı sıra Özkan Kalhan, Metin Kalhan, Abdullah Ayaz, Selviye Ayaz, Sefa Kaleli, Meriç Kaleli ve Nedime Kaleli de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Durmuş Kalhan Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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