Bayburt’ta şehit aileleri bayramda unutulmadı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Şehit Recep Eşiyok ile Şehit Piyade Komando Onbaşı Fatih Kostik’in ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Vali Epcim, ziyaretlerine Şehit Recep Eşiyok’un Şingah Mahallesi Kocabey Sokak’ta ikamet eden ailesi ile başladı. Şehidin aile yakınlarıyla bayramlaşan Vali Epcim, baba Nurettin Eşiyok’tan sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Ziyarete katılanlar tarafından Şehit Recep Eşiyok için evde dua okundu. Burada yaptığı açıklamada son yıllarda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütünün bitme noktasına geldiğini kaydeden Vali Epcim, “Beş yıllık Hakkari görevim süresince bir çok şehit cenazesine katıldım. Hakkari’de olmanın en büyük zorluklarından birisi budur. O acıyı defalarca yaşayanlardan biriyim. Gerçekten çok acı bir şey. Fakat memleketimiz bu noktada daha iyiye gidiyor. İnşallah daha iyi olacak. Bundan ümidimiz var. Giderek alan hakimiyetimiz genişliyor. Özellikle son iki yıldır yapılan operasyonlar terör örgütüne çok ciddi zarar verdi. Bitmesine çok az kaldı. Özellikle üs bölgelerinin yapılması, Kuzey Irak bölgesine yapılan operasyonlarla birlikte daha rahat edeceğiz.” dedi.

Vali Epcim, şehidin babası Nurettin Eşiyok’a taziyede bulunarak Allah’tan sabır diledi.

Şehit babası Nurettin Eşiyok ile bir süre sohbet eden Vali Epcim, Eşiyok ailesinin bayramını tebrik ederek evden ayrıldı.

Vali Epcim, buranın ardından ziyaretlerinin bir sonraki durağı Arpalı Beldesi’ne geçti. Arpalı’da Şehit Piyade Komando Onbaşı Fatih Kostik’in annesi Havva ve babası Fuat Kostik’i ziyaret eden Vali Epcim, ailenin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Şehidin anne ve babasıyla bir süre sohbet eden Vali Epcim, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Epcim, Şehit Fatih Kostik için dua edilmesinin ardından aile yakınlarına sabır dileyerek ziyaretini sonlandırdı.

Ziyaretleri sırasında Vali Cüneyt Epcim’e, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ile ilgili kamu kurumlarının amirleri eşlik etti.