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Bayburt'ta ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var

Bayburt'ta şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 2firmanın çalışanları arasında çıkan büyük kavgaya polis müdahale etti. Kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 17:41
Bayburt'ta ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var

Edinilen bilgiye göre, Bayburt'tan çevre iller Erzurum, Trabzon, Gümüşhane ve Erzincan'a yolcu taşımacılığı yapan 2 firma çalışanları arasında, Kışla Kavşağı'nda yolcu taşıma yüzünden kavga çıktı.

Kavgayı duyan diğer firma çalışanlarının da olay yerine gelmesiyle iki grup arasındaki sopalı kavga daha da büyüdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, iki grup arasında giderek taraflara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ekipler, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Şehit Gürcan Yavuz Polis Merkezine götürülen kişilerin işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 17:41
  1. Trabzon
  2. Gümüşhane
  3. Erzurum
  4. Erzincan
  5. Bayburt
  6. Kavga
  7. otobüs firmaları
  8. polis müdahale etti
  9. gözaltılar var

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