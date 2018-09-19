Bayburt'ta ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var

Edinilen bilgiye göre, Bayburt'tan çevre iller Erzurum, Trabzon, Gümüşhane ve Erzincan'a yolcu taşımacılığı yapan 2 firma çalışanları arasında, Kışla Kavşağı'nda yolcu taşıma yüzünden kavga çıktı.

Kavgayı duyan diğer firma çalışanlarının da olay yerine gelmesiyle iki grup arasındaki sopalı kavga daha da büyüdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, iki grup arasında giderek taraflara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ekipler, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Şehit Gürcan Yavuz Polis Merkezine götürülen kişilerin işlemleri devam ediyor.