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Bayburt’ta orman yangını

Bayburt’ta öğle saatlerinde başlayıp kısa bir süre kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:30
Bayburt’ta orman yangını

Bayburt’ta öğle saatlerinde başlayıp kısa bir süre kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.



Bayburt’un Karşıgeçit köyü ile Yazyurdu köyü arasında bulunan ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların fark etmeleri üzerine yangın itfaiye ve Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangının dumanları gökyüzünü kapladı. Ekipler ve vatandaşlar arazöz ile açılan yollardan geçerek, yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Daha sonra sıcak havanın da etkisiyle yangın farklı noktalarda yeniden başladı. Ormanlık alanın büyük bir bölümünü kaplayan yangını söndürmek için gece saatlerinde çalışmalar sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 00:30
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