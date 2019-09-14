Bayburt’ta kızıl şahin doğaya salındı

Bayburt’ta yaralı bulunarak tedavi altına alınan kızıl şahin, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salındı.

Bayburt’un Mutlu köyünde vatandaşlar tarafından ormanlık alanda yaralı olarak bulunan ve Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edilen kızıl şahinin tedavisi tamamlandı.

Yapılan muayeneler sonucunda bitkin düştüğü tespit edilen kızıl şahin beslenmekte zorlandığı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 gün süreyle hem beslenmesi yapıldı hem de tedavisi tamamlandı. Tedavisi tamamlanan kızıl şahin tekrardan doğaya salındı.