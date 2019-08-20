Bayburt’ta hava durumu Doğu Karadeniz Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Doğu Karadeniz Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Bayburt’ta gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise 33 derece olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.