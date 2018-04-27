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Bayburt'ta gaybubet evlerine operasyon

Baybur'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait gaybubet olarak nitelendirilen evlere operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'inin işlemleri tamamlandı.

27 Nisan 2018 Cuma 17:51
Bayburt'ta gaybubet evlerine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Nisan'da FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasında aktif olarak faaliyet gösteren örgüt mensuplarının kaldığı ve "hijyen ev" olarak tabir edilen 4 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bayburt adliyesine getirilen zanlılar, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe ifadesi alınan 5 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında önceki gün adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 3'ü tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 17:51
  1. Bayburt
  2. hijyen ev
  3. gaybubet evi

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