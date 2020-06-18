Bayburt’ta DİTAP eğitim toplantıları devam ediyor

Bayburt’ta Dijital Tarım Pazarının (DİTAP) eğitim toplantıları devam ediyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce konuya ilişkin açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Tarımsal ürünleri üreten, alımını yapan ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan tüm tarım sektörü paydaşlarını dijital ortamda buluşturmayı amaçlayan dijital tarım pazarı, 29 Nisan 2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin tanıtımları ile faaliyete geçmiştir.

Dijital Tarım Pazarı Sistemi, sektör paydaşları tarafından bütün bileşenleri ile aktif olarak kullanılmaya başlandığında; üretim, nakliye ve pazarlama maliyetlerinde düşüş, ürünlerin değer fiyattan satılması, fiyat istikrarı, arz-talep dengesinin sağlanması ve açığa üretimin minimum seviyelere indirgenerek üretim planlaması gerçekleşecektir. Tüm bu faydalarının yanı sıra finansman maliyetlerinin düşmesi, ürün satışlarındaki belirsizliğin ortadan kalkması, daha kaliteli ve yüksek seviyede tüketici memnuniyeti, ülke ihtiyaçlarının karşılanarak ihracat odaklı üretim, sağlam ve rekabetçi bir sektör yapısının oluşmasına da büyük katkılar sağlanacaktır. İl Müdürlüğümüzce DİTAP’ın tanıtımı, sisteme katılımın teşvik edilerek, katılımın en üst seviyede sağlanması ve sektör paydaşları tarafından benimsenmesi amacıyla il genelinde eğitim toplantıları, seminer ve sektör paydaşı kişi/kurum ziyaretleri planlanmıştır. Bu amaçla İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda tarihinde ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz eğitim toplantısına, İl Müdürümüz Selami Ersen, Şube Müdürleri, kurum personeli ve konu uzmanı personeli katılmıştır. Sistemin benimsenmesi ve katılımın yaygınlaştırılması amacıyla il genelinde planlanan eğitim toplantısı, seminer ve sektördeki kişi/kurum ziyareti faaliyetlerine devam edilecektir”