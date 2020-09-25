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Aktüel Bayburt'ta cinayetten aranan zanlı Trabzon'da yakalandı
Aktüel

Bayburt'ta cinayetten aranan zanlı Trabzon'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:28:02 -
Bayburt'ta cinayetten aranan zanlı Trabzon'da yakalandı

BAYBURT (AA) - Bayburt’ta "kasten adam öldürme" iddiasıyla aranan cinayet zanlısı Trabzon'un Of ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yazyurdu köyünün Kızlar Tepesi mevkisinde Hüseyin Yılmaz'ın (71) ölü bulunmasıyla ilgili Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında "kasten adam öldürme" suçundan aranan firari zanlı Ş.H'nin yakalanmasına yönelik aramada, teknik takip sonrası Of ilçesinde bir otelde kardeşi adına düzenlenen kimlikle konakladığı belirlendi.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada zanlı Ş.H, otel odasında yakalandı.

Yapılan aramada ayrıca bir tabanca, şarjör ve 22 fişek ele geçirildi.

Zanlı Ş.H, İl Jandarma Komutanlığındaki ilk sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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