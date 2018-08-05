THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Bayburt'ta boks antrenörüne eski öğrencileri saldırdı

Bayburt'ta gerçekleştirilen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda görev alan boks antrenörüne eski sporcuları saldırdı.

05 Ağustos 2018 Pazar 10:56
Bayburt'ta boks antrenörüne eski öğrencileri saldırdı

İddiaya göre, Türkiye Boks Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve Bayburt Merkez Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada, Seyfullah Dumlupınar'ın Bayburt'ta yetiştirdiği sporcu iki grup arasında tartışma çıktı.

Dumlupınar, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sporcularını ayırıp tartışmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Dumlupınar'ın durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanların ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.

SPOR SALONUNA GİRERKEN SALDIRDILAR

Bu arada spor salonuna girmek üzere yönelen Seyfullah Dumlupınar'a sporculardan bazıları saldırdı.

Spor salonunun güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Dumlupınar'ın cep telefonuyla konuştuğu, sağa sola gidip geldiği görülüyor.

Kayıtlara Dumlupınar'ın arkası kapıya dönük durumdayken telefonla konuşmaya devam ettiği sırada koşarak gelen gruptakilerden birinin tekme ve tokatlarıyla yere düşmesi yansıyor.

Görüntüde, Dumlupınar'a vurmaya devam eden üç kişiyi, diğer antrenörler ile polislerin salondan dışarı çıkardığı yer alıyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 10:56
  1. Bayburt
  2. Boks antrenörü
  3. eski öğrencileri saldırdı
  4. boksör kavgası
  5. bayburt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de pitbull dehşeti! Bir kadını parçaladı
    1. ABD'de pitbull dehşeti! Bir kadını..
    2. 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak?
    3. İsrailli meşhur gazeteci: Bu Araplar..
    4. Afganistan'da bombalı saldırı! 3 NATO..
    5. Anayasa Mahkemesi'nin iş yükünü..
    6. Ayağa kalkamayan ineğini beslemek için..
    7. Niğde’de trafik kazası: 4 kişi yaralı
    8. 13 bin 500 paket kaçak sigara ele..
    9. Üsküdar'da korkunç olay! Aracında ölü..
    10. Sınır kapısında bayram kalabalığı
    11. Demba Ba'ya ırkçı sözler! Çılgına döndü
    12. Abdulkadir ve Yusuf kararı!
    13. Bedelli askerlik başvurusu nereden..
    14. Erdoğan: Hasan bırak sohbeti ya!
    15. İstanbul Üsküdar'da korkunç olay!..
    16. Büyük vicdansızlık! Ayağı ve kuyruğu..
    17. Başörtüsü takmak isteyene 10 yıl hapis
    18. Ehliyet sınavında kağıt ve kalem..
    19. KPSS ÖABT soru ve cevapları yayınlandı..
    20. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devrim..
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?