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Yerel Bayburt’ta 7 ayda 391 çift dünyaevine girdi
Yerel

Bayburt’ta 7 ayda 391 çift dünyaevine girdi

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Bayburt’ta 7 ayda 391 çift dünyaevine girdi

Bayburt’ta 2026 yılının ilk 7 ayında evlenen çiftlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,83 artarak 391’e yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde kentte 366 çift dünya evine girmişti.

TÜİK verilerine göre Bayburt’ta 2023 yılında 435 çift, 2024 yılında 415 çift, 2025 yılında ise 467 çift dünya evine girdi. 2026’nın ocak-temmuz döneminde ise 391 evlilik gerçekleşti.

Bayburt’ta 2026’nın ilk 7 ayında gerçekleşen 391 evlilik, 2025’in aynı dönemindeki 366 evlilikle karşılaştırıldığında 25 çiftlik artış kaydedildi. Böylece evlilik sayısında yüzde 6,83 oranında yükseliş yaşandı.

Kentte aile yapısının güçlendirilmesi, gençlerin evlilik süreçlerinin desteklenmesi ve evlilik ile doğum oranlarının artırılmasına yönelik saha ve farkındalık çalışmaları da sürdürülüyor.

2025’in Aile Yılı, 2026-2035 döneminin ise Aile ve Nüfus On Yılı ilan edilmesiyle birlikte aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gençlere çeşitli destekler sunuluyor.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan evlilik kredilerinin yanı sıra ulusal ve yerel firmalarla yapılan iş birlikleriyle gençlere yönelik indirim ve destek imkanları da devam ediyor.

Bayburt’ta gençlerin evlilik süreçlerine destek olunması ve aile yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların gelecek dönemde de sürdürülmesi planlanıyor.

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