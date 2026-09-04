Aman dikkat: Gizli kameralar artık her yerde!

Mahremiyetimizi korumak için dedektif olmamız gerekmemeli Bugün hiçbir telefon uygulaması veya basit bir dedektör size “Bu odada kesinlikle kamera yok” garantisi veremez. Çünkü kameralar farklı şekillerde çalışabiliyor; kablosuz iletişim kullanmayabiliyor, küçük hafıza kartlarına kayıt yapabiliyor veya başka cihazların içerisine fiziksel olarak gizlenebiliyor. Bu nedenle en doğru yaklaşım; fiziksel kontrolü, teknolojik araçları ve şüpheli durumda profesyonel incelemeyi birlikte değerlendirmek… Gizli kamera tehdidi karşısında vatandaşın yapması gereken korkuya kapılmak değil, birkaç temel alışkanlık geliştirmek. Otele girdiğinizde iki dakikalık kontrol yapmak, mahrem alanlarda olağandışı cihazlara dikkat etmek, gerektiğinde telefon fenerini kullanmak ve şüpheli durumda cihazı kurcalamadan yetkililere haber vermek… Çünkü artık güvenlik yalnızca kapıyı kilitlemekten ibaret değil. Bazen güvenlik, odadaki küçük bir deliğin neden orada olduğunu sorgulamakla başlıyor.