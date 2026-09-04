Aman dikkat: Gizli kameralar artık her yerde!
İstanbul Bakırköy’de bir güzellik merkezinde müşterilere ait olduğu iddia edilen 14 bin görüntünün ortaya çıkarılması, gizli kamera tehlikesini yeniden gündeme taşıdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Bakırköy’de bir güzellik merkezinde müşterilere ait olduğu iddia edilen 14 bin görüntünün ortaya çıkarılması, gizli kamera tehlikesini yeniden gündeme taşıdı.
Üstelik tehdit yalnızca güzellik merkezleriyle sınırlı değil. Otel odası, günlük kiralık ev, tuvalet, duş, soyunma kabini hatta bazı iş yerlerinin özel bölümleri de kötü niyetli kişiler için hedef haline gelebiliyor. Teknolojinin küçülmesiyle birlikte kameralar artık bir priz, saat, duman dedektörü veya başka sıradan bir eşyanın içine gizlenebiliyor. Peki, vatandaş ne yapacak? Her gittiğimiz yerde profesyonel güvenlik uzmanı gibi dolaşmamıza gerek yok. Ancak birkaç basit kontrol, ciddi bir mahremiyet ihlalinin önüne geçebilir.
Odaya girer girmez iki dakikalık kontrol yapın Otel odasına girdiğinizde doğrudan yatağa veya duşa yönelmek yerine kısa bir çevre kontrolü yapın. Özellikle yatağı, banyoyu, duş alanını ve üzerinizi değiştireceğiniz noktaları gören cihazlara dikkat edin. Duman dedektörü, priz, USB şarj cihazı, saat, lamba, televizyon ünitesi ve havalandırma gibi nesnelerde sonradan eklenmiş, işlevi anlaşılmayan bir delik veya lens olup olmadığına bakın. Buradaki amaç paranoyaya kapılmak değil; olağandışı bir şey gördüğünüzde bunu sorgulamak.
Telefon feneri basit ama işe yarayabilir Odayı mümkün olduğunca karartın ve telefonunuzun fenerini şüpheli noktalara doğru yavaşça tutun. Kamera lensleri ışığı geri yansıtabildiği için bazı durumlarda küçük bir parıltı fark edilebilir. Özellikle doğrudan görüş açısına sahip küçük deliklere dikkat edin. Ancak önemli bir ayrıntı var: Bu yöntem bütün gizli kameraları bulmaz. Parlama görmemek, ortamda kamera olmadığı anlamına gelmez.
Telefon kamerasıyla kızılötesi kontrolü yapılabilir Bazı gece görüş kameraları kızılötesi ışık kullanıyor. Telefon kameranız bu ışığı algılayabiliyorsa ekranda küçük ışık noktaları görülebilir. Bunun çalışıp çalışmadığını anlamak için önce televizyon kumandanızın önündeki LED'i telefon kamerasına tutarak basit bir test yapabilirsiniz. Kumandanın ışığı ekranda görünüyorsa telefonunuz kızılötesine duyarlı olabilir. Ancak bu da kesin bir yöntem değildir. Her gizli kamera kızılötesi kullanmaz ve her telefon aynı şekilde algılama yapmaz.
Wi-Fi listesinde gördüğünüz her cihaz kamera değildir Telefonunuzun Wi-Fi veya Bluetooth listesinde tanımadığınız cihazlar görürseniz bunları araştırabilirsiniz. Fakat burada çok önemli bir ayrıntı var: Otelde gördüğünüz her bilinmeyen cihaz kamera değildir. Daha önemlisi, her kamera da Wi-Fi üzerinden çalışmaz. Görüntüyü hafıza kartına kaydeden bir kamera ağ listesinde görünmeyebilir. Bu nedenle “Telefonumda kamera görünmedi, demek ki sorun yok” düşüncesi yanlış bir güven duygusu yaratabilir.
Tuvalet ve soyunma kabinlerinde daha dikkatli olun Soyunma kabinine, tuvalete veya duş alanına girdiğinizde sizi görebilecek konumdaki nesnelere özellikle dikkat edin. Duvar, tavan, havalandırma, askılık, aydınlatma ve aynanın çevresindeki olağandışı noktaları kontrol edin. Sonradan monte edilmiş bir cihaz, gereksiz bir kablo veya işlevi anlaşılmayan küçük bir delik varsa bunu ciddiye alın. Mahremiyet beklentisinin en yüksek olduğu alanlarda “Burada kamera olmaz” düşüncesine güvenmeyin.
Aynadaki parmak testi güvenilir bir yöntem değil İki yönlü aynalar konusunda internette çok sayıda yöntem dolaşıyor. Bunlardan biri de parmağı aynaya dayayarak yapılan sözde test. Ancak bu yöntem tek başına güvenilir bir kamera veya iki yönlü ayna tespit yöntemi olarak görülmemeli. Şüpheli bir aynayla karşılaşıldığında aynanın montajına, arkasında boşluk olup olmadığına ve çevresindeki olağandışı yapılara dikkat etmek daha doğru bir yaklaşım…
Şüpheli cihazı sakın sökmeyin En önemli noktalardan biri burada… Bir kameradan şüphelendiniz veya kamera olduğunu düşündüğünüz bir cihaz buldunuz. Ellemeyin, sökmeyin, hafıza kartını çıkarmayın. Cihazı parçalamak veya verileri silmek, soruşturma açısından önemli olabilecek dijital delillerin zarar görmesine neden olabilir. Güvenli bir noktaya geçerek kolluk kuvvetlerine haber verin. Mümkünse cihazın bulunduğu alanın fotoğrafını çekin, konum ve zamanı not edin.
Görüntünüzün yayıldığını düşünüyorsanız iz bırakın Bir görüntünüzün izinsiz şekilde sosyal medyada yayıldığını fark ettiğinizde yalnızca içeriğin kaldırılmasını istemekle yetinmeyin. Hesap adını, profil bilgisini, paylaşım tarihini, bağlantıyı ve ekran görüntülerini mümkün olduğunca muhafaza edin. İçeriği başkalarına göndererek daha fazla yayılmasına katkıda bulunmayın. Elinizdeki dijital izleri koruyarak kolluk kuvvetlerine ve gerektiğinde adli mercilere başvurun.
Şüphe varsa önce güvenliğinizi düşünün Özellikle tuvalet, duş veya soyunma kabini gibi mahrem bir alanda ciddi bir şüphe oluştuysa cihazı araştırmak için uzun süre orada kalmayın. Öncelik güvenliğiniz ve mahremiyetiniz olmalı. Ortamdan çıkın, yetkililere haber verin ve mümkün olduğunca olayın gerçekleştiği alanı ve şüpheli cihazı değiştirmeden bırakın.
Mahremiyetimizi korumak için dedektif olmamız gerekmemeli Bugün hiçbir telefon uygulaması veya basit bir dedektör size “Bu odada kesinlikle kamera yok” garantisi veremez. Çünkü kameralar farklı şekillerde çalışabiliyor; kablosuz iletişim kullanmayabiliyor, küçük hafıza kartlarına kayıt yapabiliyor veya başka cihazların içerisine fiziksel olarak gizlenebiliyor. Bu nedenle en doğru yaklaşım; fiziksel kontrolü, teknolojik araçları ve şüpheli durumda profesyonel incelemeyi birlikte değerlendirmek… Gizli kamera tehdidi karşısında vatandaşın yapması gereken korkuya kapılmak değil, birkaç temel alışkanlık geliştirmek. Otele girdiğinizde iki dakikalık kontrol yapmak, mahrem alanlarda olağandışı cihazlara dikkat etmek, gerektiğinde telefon fenerini kullanmak ve şüpheli durumda cihazı kurcalamadan yetkililere haber vermek… Çünkü artık güvenlik yalnızca kapıyı kilitlemekten ibaret değil. Bazen güvenlik, odadaki küçük bir deliğin neden orada olduğunu sorgulamakla başlıyor.
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