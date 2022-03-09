Bayburt’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bayburt’ta yaşayanlar ise okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor.

Bayburt okullar tatil mi? Bayburt 10 Mart okullar tatil edildi mi valilik açıklaması

Bayburt’ta kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime ara verildi. Bayburt Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde 09.03.2022 ÇARŞAMBA ÖĞLEDEN SONRA, 10.03.2022 PERŞEMBE TAM GÜN olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır” denildi.