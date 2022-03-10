Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Şiddetli yağışlar sebebiyle pek çok ilde eğitime ara verildi. Peki, yarın Bayburt’ta yarın okullar tatil mi?

Bayburt 11 Mart okullar tatil mi? Bayburt hangi ilçelerde okullar tatil?

Bayburt’ta 9 Mart Çarşamba öğleden sonra ve 10 Mart Perşembe tam gün okullar tatil edildi. Öğrenciler ise yarın yani 11 Mart’ta okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Ancak 11 Mart’a ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Bayburt Valiliği’nden önceki gün yapılan açıklama şöyleydi: İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde 09.03.2022 ÇARŞAMBA ÖĞLEDEN SONRA, 10.03.2022 PERŞEMBE TAM GÜN olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.