Bayat yumurta nasıl anlaşılır? Bayat yumurta testi

Yumurta haşlarken; bazen yumurtaların suyun dibinde, bazende sanki nefes almaya ihtiyaçları varmış gibi suyun üstüne çıkmaya çalıştıklarını görürsünüz. İşte bunun sebebi yumurtanın kaç günlük olduğuyla alakalı. Bayat yumurta testi de tam olarak bu şekilde çalışıyor.

Bayat yumurta testi nasıl yapılır?

Bir kabın içerisine su dolduralım ve içine yumurtayı bırakalım. Yumurtanın suyun dibinde kalması; yumurtanın 1-3 günlük olduğunu gösteriyor. Eğer bu testte yumurta suyun üstüne çıkıyorsa; yumurta yaklaşık 16-18 günlük (daha fazlada olabilir) olduğunu gösterir.

Bayat yumurta testinde yumurtanın suyun yüzeyine doğru yaklaştığı her cm yumurtanın gününün biraz daha fazla olduğunu gösterir.

Bayat yumurta nasıl anlaşılır?

Aşağıdaki resim; yumurtaların kaç günlük olduğunu anlamanın yolunu göstermektedir. Böylece bayat yumurta nasıl anlaşılır? sorusunun cevabını da resmimizde bulabilirsiniz.