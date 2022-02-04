Bayat ekmekleri değerlendirmek için kahvaltılık tarifleri

10 Dakikada Bayat Ekmek Böreği

10 Dakikada Bayat Ekmek Böreği Tarifi İçin Malzemeler

1 adet bayat ekmek

2 adet yumurta

5 kaşık yoğurt

Yarım çay bardağı süt

3-4 çorba kaşığı zeytinyağ

Yarım küçük doğranmış kırmızı kapya biber

1-2 adet küçük doğranmış sivri biber

3-4 yaprak yeşil soğan

1 çay bardağı kadar küçük doğranmış sucuk

1 çay bardağı kadar rendelenmiş kaşar peynir

1-2 çorba kaşığı ezilmiş beyaz peynir

Tuz

Ekmeklerin aralarına koymak için tereyağ

10 Dakikada Bayat Ekmek Böreği Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle ekmeğimizi 1 buçuk cm kalınlığında dilimleyelim. Kare borcama ekmekleri boşluk kalmayacak şekilde yan yana dizelim. Ufak tefek boşluk kalan kısımları ekmek dilimlerini küçülterek doldurabilirsiniz. Tepsiye dizdiğimiz ekmek dilimlerinin boşluk kısımlarına ve kenarlarından küçük küçük tereyağ koyalım. Geniş bir kabın içine yumurtaları alıp çırpalım. Diğer malzemeleri de doğrayıp rendeleyelim ve yoğurt, süt ve tuzu da ekleyip karıştıralım. Bu karışımı eşit bir şekilde ekmek dilimlerinin üzerine kaşık yardımıyla yayalım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ortalama 20-25 dakika kadar pişirelim. Dilerseniz fırından almadan son 5 dakika içinde üzerine tekrar kaşar rendesi koyup fırına verebilirsiniz.

Anne köftesi tarifi

Anne Köftesi Tarifi İçin Malzemeler

600gramorta yağlı dana kıyma

1adetyumurta

1adetorta boy kuru soğan

2dilimbayat ekmek içi

2yemek kaşığısüt

1dişsarımsak

1/4demetmaydanoz

1çay kaşığıtuz

1çay kaşığıkarabiber

1/2çay kaşığıkimyon

1/2çay kaşığıkarışık köfte baharatı (arzuya göre)

Köfteleri kızartmak için:

4yemek kaşığıayçiçek yağı

Anne Köftesi Tarifi Nasıl Yapılır?

Köfte harcını hazırlamak için; kuru soğanı rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Sarımsakları minik küpler halinde doğrayın. Ayıkladığınız maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Bayat ekmek içlerini sütle ıslattıktan sonra elinizle sıkın. Tercihe göre iki kez çekilmiş orta yağlı dana kıymayı karıştırma kabına alın. Rendelenmiş kuru soğan, sarımsak küpleri, yumurta ve sütle ıslatılmış ekmek içlerini ekleyin. İncecik kıyılmış maydanoz yaprakları, tuz, karabiber, kimyon ve karışık köfte baharatını katın. Köfte harcını özleşene kadar yaklaşık 10-15 dakika yoğurun. Üzerini streç filmle kapladığınız köfte harcını buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin. Buzdolabında bekleyen köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın. Avuç içinizde yuvarladığınız köftelerin üzerine bastırarak şekil verin. Ayçiçek yağını geniş bir tavada kızdırın. Hazırladığınız köfteleri, arkalı önlü ters çevirerek kısık ateşte pişirin. Renk alan kuru köfteleri, sıcak olarak servis tabağına alın. Arzu ettiğiniz soslar ya da salatayla birlikte servis edin.