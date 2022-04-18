Bayat ekmek böreği tarifi: Yiyen herkes börek zannedecek! Tavada, fırında bayat ekmeği tarifi

Yiyen herkes börek zannedicek (bayat ekmek böreği) tarifi

Fırında bayat ekmeği tarifi

Malzemeler

1 tane bayat ekmek

4 tane yumurta

1 su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Rendelenmiş kaşar peyniri

Kırmızı toz biber

Yiyen herkes börek zannedicek (bayat ekmek böreği) tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle sosunu hazırlayalım.Yumurta, yoğurt ve sıvı yağını geniş bir kabın içine alarak güzelce çırpalım. 1 tane bayat ekmeği ince ince dilimleyelim. En büyük yuvarlak borcama yada aynı boyutta bir yuvarlak tepsiye yerleştirelim. Üzerine hazırlamış olduğumuz sosu gezdirelim. Üzerine ince rendelenmiş kaşar peyniri koyalım birazsa kırmızı toz biber serpip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika güzelce kızarana kadar pişirelim.

Tavada bayat ekmek tarifi

Tavada bayat ekmek böreği tarifi için gerekli olan malzemeler:

-1 bütün bayat ekmek

Sosu için:

-2 su bardağı süt

-2 adet yumurta

-yarım su bardağı kadar sıvı yağ

-1 çay kaşığı tuz

-1 tatlı kaşığı pul biber

-içi için bol miktarda olacak şekilde peynir ve ince doğranmış maydanoz

Bayat ekmek böreği tarifi nasıl hazırlanır?

–Bayat ekmek böreği tarifini hazırlamak için ilk olarak sos için gerekli olan bütün malzemeleri bir kabın içerisine koyarak karıştırın. Kullanacağınız bayat ekmeği küçük parçalar halinde getirdikten sonra doğradığınız ekmekleri sosun içerisine dökün. Ekmeklerin sosu iyice çekmesi böreği tam kıvamında olması için işin püf noktasıdır. Ekmeklerin sosu iyice çekmesi için ara ara karıştırabilirsiniz. Ardından teflon bir tavanın altını tereyağı veya margarin ile yağlayarak altını açın. Hazırladığınız hacın yarısını tavanın içerinse dökün ve spatula yardımı ile düzleştirin. Üzerine hazırladığınız peynirli maydanozlu harçtan bolca dökün. Daha sonra üzerine de kalan soslu ekmeği de üzerine dökün ve düzeltin. Yaklaşık olarak 15 dakika kadar daha altını kızartın ve diğer tarafını da çevirerek o tarafını da 15 dakika kadar pişirin. Tavada pişirdiğiniz böreği servis tabağına alarak dilimleyerek sıcak olarak servis edebilirsiniz.