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'Bayat balıktan öldü' dediği kocasını öldürdüğü, 5 yıl sonra ortaya çıktı

Mardin Kızıltepe'de 2014 yılında evinde ölü bulunan ve eşini "Evde balık ayran yedi, balık bayattı ondan öldü" dediği adamın, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 18:58
'Bayat balıktan öldü' dediği kocasını öldürdüğü, 5 yıl sonra ortaya çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 2014 yılında evinde ölü bulunan ve eşi F.Y.'nin "Evde balık ayran yedi, balık bayattı ondan öldü" dediği A.Y.'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polisin yaptığı araştırma sonucu, A.Y.'nin mezarı tekrar açılıp, cesette inceleme yapıldı. Çalışmalar sonucunda F.Y. ve yasak aşk yaşadığı A.D. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 31 Aralık 2014 tarihinde evinde ölü bulunan A.Y.'nin otopsi yapılmadan defnedilmesi üzerine şüphelenerek tekrar çalışma başlattı. Ekipler, A.Y.'nin eşi F.Y.'nin polise verdiği ifadede "Eşim evde balık ayran yedi, balık galiba bayattı ondan öldü" dediğini öğrendi. Ekipler, ölümdeki şüphe üzerine A.Y.'nin mezarının tekrar açılmasını istedi. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla A.Y.'nin cesedi ve toprak örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu inceleme yaparken, polis ekipleri de araştırmalarını sürdürdü. Polis, cinayet bulgusuna rastlayınca, F.Y., F.Y.'nin yasak aşk yaşadığı öne sürülen A.D. ve onlara yardım yardım eden A.Y.'nin şüpheli olduğunu belirledi. Mardin ve Hatay illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla F.Y. ve A.D. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden A.D. ve F.Y., çıkarıldıkları mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Y.'nin ise yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 18:58
  1. Mardin
  2. İstanbul
  3. Hatay
  4. Kızıltepe ilçesi
  5. cinayet
  6. yasak aşk cinayeti
  7. kocasını öldürdü
  8. tutuklama

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