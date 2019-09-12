Bayanlara ’Aile Planlaması’ anlatıldı
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kilis ve ilçeleri ile köylerinde ’Aile Planlaması’ anlatıldı.12 Eylül 2019 Perşembe 15:30
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kilis ve ilçeleri ile köylerinde ’Aile Planlaması’ anlatıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri Kapsamında sağlık personelleri tarafından Kilis merkez, Polateli, Elbeyli, Musabeyli ilçesive köylerde bayanlarayönelik Aile planlaması, doğum öncesi ve doğum sonrası bakım, yeni doğan dönemi tarama programları,anne sütünün önemi,çocukluk çağı yaralanmaları, kanser erken taramanın önemi konularda eğitimler verildi. Vatandaşlara bilgilendirme çalışmaları yapılırken, ,broşürler dağıtımlı da gerçekleştirildi.
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